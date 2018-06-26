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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da otluk yangını - MUĞLA Haberi

Bodrum'da otluk yangını - MUĞLA Haberi

- Yanan alandan görüntüler - İtfaiyenin müdahalesi - Nejat Köklü'nün yangına bahçe hortumuyla müdahale etmesi Bodrum'da otluk yangını - Yangın, evlere sıçramadan söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.Konacık Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta, yerleşim yeri yakınlarındaki otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgede evi bulunan Nejat Köklü, ekipler gelene kadar alevlere bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalıştı. Yangın, lüks evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangında, yaklaşık iki dönümlük alan zarar gördü.

Bild Bahçe Hortumu 

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