Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - MUĞLA

- Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Yangın çıkan alandan detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Vatandaşların konuşmalarıBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Evlere sıçramadan söndürülen yangın, kısa süreli paniğe neden olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.Akyarlar Mahallesi Halil Saygı Sokak'ta yerleşim yeri yakınlarındaki otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgedeki ev sahipleri ve vatandaşlar da ekipler gelene kadar alevlere bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.Kısa süreli paniğe yol açan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.