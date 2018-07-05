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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın (2) - MUĞLA

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın (2) - MUĞLA

- Yangın çıkan bölgeden görüntüler - Vatandaşların yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan ağaçlardan detaylar - Mahalle sakinlerinin açıklamalarıBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da hortum ve kovalarla destek veriyor - Yerleşim alanlarına yaklaşan yangından korunmak için vatandaşlar, evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ediyor.Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.

Makilik Alan 

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