Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın (1) - MUĞLA Haberi
- Yanan alandan yükselen duman görüntüler - Alevler içinde yanan bölge - Vatandaşların söndürme çalışmalarıBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla destek veriyor - Yerleşim alanlarına yaklaşan yangından korunmak için vatandaşlar, evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevleri söndürme çalışmalarına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ediyor .Yerleşim alanlarına 5 metreye kadar yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.