Bodrum’da orman yangını sonrası kömür karasına dönen alanlar havadan görüntülendi Haberi

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( MUĞLA )-Bayır Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı ve köyü çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri havadan daha net ortaya çıktı MUĞLA



- Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen ve 6 hektar alanın yandığı orman yangını sonrası bölge havadan drone ile görüntülendi. 7 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlattı. Zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri hava görüntülerinde net şekilde görüldü.

Orman yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri ve vatandaşların cansiperane mücadelesinin yanında havadan yangın söndürme helikopterlerinin yoğun desteğiyle alevler evlere metreler kala durdurulabilmişti. Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş evini ise yanmaktan son anda kurtardı. Öztürk, “Arı kovanlarım, zeytinliğim, bahçemdeki meyve ağaçları ve saman paketlerim yandı. Evimizi zor kurtardık. Orman arazöz ekipleri ve havadan helikopterler olmasaydı evimizde yanacaktı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.



