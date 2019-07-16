Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor



- Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Gündoğan mahallesi Yayladağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

