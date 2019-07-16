Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Gündoğan mahallesi Yayladağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
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