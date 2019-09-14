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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da orman yangını (3) - MUĞLA

Bodrum'da orman yangını (3) - MUĞLA

- Yanan alandan görüntü - Hava araçlarının yangına müdahalesi - Helikopterin su alışıGÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Bodrum ve Milas sınırlarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Mumcular ve Milas mahalleleri sınırlarında Gökpınar ve Dağdibi mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 17 arazöz, 100'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.Yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.

Hasar Tespit Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

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