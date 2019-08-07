Bodrum'da orman yangını (2) - MUĞLA Haberi

- Yangından görüntü - Helikopterden su dökülmesi Muğla 'da orman yangını - Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.
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