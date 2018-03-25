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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - MUĞLA

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - MUĞLA

- Bitez Mahallesi sahili - Ölü caretta carettadan görüntü - Vatandaşların caretta carettayı incelemesiBodrum'da ölü caretta caretta sahile vurduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta bulundu.İlçenin Bitez Mahallesi sahilinde bir caretta carettanın sahilde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın, ekiplerin incelemesinin ardından belediye çalışanları tarafından uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

Bild Caretta Caretta 

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