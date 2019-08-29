Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da 'Müsaitseniz size geliyoruz' projesi hayata geçti Haberi

Bodrum'da 'Müsaitseniz size geliyoruz' projesi hayata geçti Haberi

Başkan aras'ın pararı gezmesi

Ayetler Alışveriş 

-Başkan aras ile halkın buluşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Belediyesi, “Müsaitseniz Size Geliyoruz” projesini Gümüşlük’ten başlattı. Başkan Aras da aynı gün başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Gümüşlük Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim öncesinde vatandaşlara “Siz belediyeye gelmek zorunda kalmayacaksınız, biz size geleceğiz” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, verdiği sözü unutmadı. Belediyeyi halkın ayağına götüren Başkan Aras, “Müsaitseniz Size Geliyoruz” projesini başlattı. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, projenin ilk adımını Gümüşlük’te attı. Pazar yerinde stant kuran ekipler, alışveriş yapan vatandaşların ve esnafın dilek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere yönlendirmek üzere tek tek kayıt altına aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da aynı saatlerde Gümüşlük Pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ahmet Aras, Gümüşlük pazar yerini dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi. Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Aras, bölge hakkında şikayet ve talepleri dinleyerek not aldı. Ziyarette Başkan Aras’a, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt ile birlikte, Gümüşlük Muhtarı Zeki Pay, Bodrum Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Aras Bodrum’a yakışan modern pazar yerleri projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ve en kısa sürede Gümüşlük’ün de yeni Pazar yerine kavuşacağını esnaf ve vatandaşlara müjdeledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum genelinde pazar yeri ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelmeyi sürdürecek. (EA-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı