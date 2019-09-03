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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı

kazadan genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Hastane Motosiklet Kazası Trol 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücü ağır yaralandı, motosiklette yolcu olarak giden 19 yaşındaki Yakup Atış ise hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine doğru seyreden ve hızlı olduğu iddia edilen Mehmet Güneş idaresindeki, 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Gürece ışıklarını geçtikten sonraki sert virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin altına girdi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve kaskı da olmadığı görülen 19 yaşındaki Yakup Atış başına aldığı darbe sonrası ağır şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Güneş'in ise başındaki kask sayesinde ölümden döndüğü öğrenildi. Yaralılar, kaza mahalline gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başının arkasına aldığı sert darbeyle ağır şekilde yaralanan 19 yaşındaki Yakup Atış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Güneş'in ise vücudunda kırıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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