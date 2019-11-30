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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum’da mandalina hasadı başladı İzle

Bodrum’da mandalina hasadı başladı İzle

mandalina hasadı yapan kadınlar

Asad Kadın İşçi Nadan Allah 

-hasat yapan kadınlarla röportaj
-mandalina bahçesi sahibi Erman Aras ile röportaj
-mandalinalardan detaylar

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

- Gazoz, reçel, cips, lokum, kolonya, un gibi birçok ürün ile damakları tatlandıran Meşhur Bodrum mandalinasının hasadı başladı.
Bu sene mandalinaların verimi 2 katına çıktı. Mandalinadan bin bir çeşit ürün çıkaran üreticiler mandalina bahçelerinin ranta kurban gitmemesini istedi. Kokusu ve tadıyla mandalinanın kraliçesi olarak adlandırılan Bodrum mandalinalarının hasat zamanı geldi. Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis ve birçok mahallede sürdürülen mandalina hasat işlerinde ise kadın işçiler, zevkle çalışıyor. Hasadın ardından Türkiye ve Avrupa’ya ihraç edilen mandalinalar şimdiden rağbet görmeye başladı.
Kadın işçiler ise mandalina toplamanın zevkli olduğunu kokusunun mutluluk verdiğini söyledi.

Mandalina üreticisi Erman Aras mandalinanın bu sene bereketli olduğunu ifade ederek “bu sene çok mutluyuz. Hasat gayet güzel olacak gibi. Bodrum mandalinası çekirdeklidir ama kokusu ve aromasıyla özel bir mandalinadır. Mandalinaların kraliçesi diyebiliriz Bodrum mandalinasına. Bodrum için çok değerli bir ürün. Turizmin yanı sıra bu yönüde Bodrum’u özel kılıyor. Biz aynı zamanda mandalinayı katma değerli ürünlerde dönüştürüyoruz. Mandalinadan, reçel, lokum, mandalina ekşisi, dondurma, gazoz, meyve suyu, unu, kolonya gibi daha birçok şekilde değerlendirilebiliyor Bodrum mandalinası. Dünya’da ülkemizi temsil edebilecek bir ürün Bodrum mandalinası. Bodrum’daki mandalina bahçelerinin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu ürünler yatırımlara kurban olmaz ve bu bahçeler korunur” dedi.

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