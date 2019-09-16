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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum’da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Bodrum’da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

yangından uzuk genel, day

İslam Gesi Makilik Alan Yangın Yeri Trol 

-yangını alanından bol genel, detya
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-vatandaşların izlemesi
-Bodrum Belediye Başkanının alana gelmesi
-Bodrum Belediye Başkanı röp
-Alevlerin metrelerce büyümesi

( MUĞLA )- Alevler Bodrum’da geceyi gündüze çevirdi MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Otluk ve Makilik alanda çıkan yangın için ekipler seferber oldu. Turgutreis mahallesi de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangın devam ediyor. Bayrak Tepe mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa süre içinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.
Başkan Aras da yangın yerine geldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın duyar duymaz bölgeye geldi. Yangını yerine inceleyen Aras itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yangın bölgesinde de inceleme yapan Başkan Aras, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek “Şu an Turgutreis Karabağ bölgesindeyiz. Dağlık alanda çıka bir yangın. Genelde makilik bir bölge. Meskun bir mahal değil. Ancak çok sarp bir yerdeyiz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yol olmadığı için ekipler bir yere kadar müdahale ediyor. Şu an rüzgar yok. Muhtemelen kısa süre sonra kontrol altına alınacaktır” dedi.

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