Bodrum’da lüks cipi havlu ile tutuşturup yaktılar Video

-aracı inceleyen ekipler

-aracın etrafına toplanan vatandaşlar

-araçtan genel, detay



( MUĞLA )- Benzin deposunun yanında bulunan havlu herkesi şok etti MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir cip kundaklandı. Cip’in benzin teposunun yanında yarı yanmış halde havlu gören mahalle sakinleri ise şok oldu. Olay, Bitez Mahallesi Melengeç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bulunan bir sitenin önünde park halindeki 48 ACC 112 plakalı bir lüks cip kimliyi belirsiz kişi ve ya kişilerce kundaklandı. Bir anda alev topuna dönen cip’in akaryakıt deposu patlayınca site sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkan alevler, hemen yan tarafta duran bir otomobile de ufak çaplı hasar verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı söndürdü. Sönen aracı inceleyen itfaiye ekipleri aracın akaryakıt deposunun önünde yanmış havlu bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Sitede oturan vatandaşlar ise aracın yanında gördükleri havlu karşısında şok oldu. Havlunun bir kısmının yandığı ve depo kısmına koyularak aracın ateşe verildiği öne sürüldü. Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş biro ekipleri çevrede araştırma yaparken cadde ortasında 2’inci bir havlu daha buldu. Aracı incelemeye alan olay yeri inceleme ekipleri ise lüks Cipin akaryakıt deposunda bulunan havludan parçalar alıp incelenmeye götürdü. Aracın sahibi Erdal Kösedağı ise yanan aracı görünce şoka girdi. Kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı gönelerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını araştırmaya aldı.

