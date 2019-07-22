Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum’da lüks cipi havlu ile tutuşturup yaktılar Video

Bodrum’da lüks cipi havlu ile tutuşturup yaktılar Video

aracın yanma anları

Olay Yeri İnceleme Kamera Yakıt Deposu Benzin Polis Ekipleri 

-aracı inceleyen ekipler
-aracın etrafına toplanan vatandaşlar
-araçtan genel, detay

( MUĞLA )- Benzin deposunun yanında bulunan havlu herkesi şok etti MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir cip kundaklandı. Cip’in benzin teposunun yanında yarı yanmış halde havlu gören mahalle sakinleri ise şok oldu. Olay, Bitez Mahallesi Melengeç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bulunan bir sitenin önünde park halindeki 48 ACC 112 plakalı bir lüks cip kimliyi belirsiz kişi ve ya kişilerce kundaklandı. Bir anda alev topuna dönen cip’in akaryakıt deposu patlayınca site sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkan alevler, hemen yan tarafta duran bir otomobile de ufak çaplı hasar verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı söndürdü. Sönen aracı inceleyen itfaiye ekipleri aracın akaryakıt deposunun önünde yanmış havlu bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Sitede oturan vatandaşlar ise aracın yanında gördükleri havlu karşısında şok oldu. Havlunun bir kısmının yandığı ve depo kısmına koyularak aracın ateşe verildiği öne sürüldü. Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş biro ekipleri çevrede araştırma yaparken cadde ortasında 2’inci bir havlu daha buldu. Aracı incelemeye alan olay yeri inceleme ekipleri ise lüks Cipin akaryakıt deposunda bulunan havludan parçalar alıp incelenmeye götürdü. Aracın sahibi Erdal Kösedağı ise yanan aracı görünce şoka girdi. Kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı gönelerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını araştırmaya aldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı