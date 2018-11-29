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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da kuvvetli sağanak (1) - MUĞLA

Bodrum'da kuvvetli sağanak (1) - MUĞLA

- Bodrum'da kuvvetli sağanak - Su baskınlarıBodrum'da kuvvetli sağanak - Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, çok sayıda otomobil su altında kaldı - İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki yaklaşık 10 otomobil su altında kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini de su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı.İlçede itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Polis Güvenlik Önlemi Gesi Polis Ekipleri 

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