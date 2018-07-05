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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da korkutan yangın Haberi

Bodrum'da korkutan yangın Haberi

Yangın genel,detay

İtfaiye Aracı Köpek Helikopter Yangına Müdahale 

-Ağlayan vatandaşlar
-Vatandaşların yangına müdahalesi

( MUĞLA )-Yangını gözyaşlarıyla izlediler MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde öğle saatlerinde makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle çevrede evi bulunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.
Yangına havadan 1 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilmeye başlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu Hızla büyüyen yangını söndürmek için çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şuana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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