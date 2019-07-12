Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

YANGINDAN GENEL, DETAY

Makilik Alan Şiddetli Rüzgar Helikopter Hayvan 

-YANGIN HELİKOPTER MÜDAHALE
-FENALAŞAN KADIN
-ÇOBAN RÖP
-HAYVANLARIN KAÇIŞI
-HAYVANLARI BAŞKA YERE TAŞIYAN ÇOBAN

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’a bağlı Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.
Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın mandıraları vurdu. Küçük baş ve büyük baş hayvanlar ahırlardan çıkarıldı. Evi yanan bir kadın ise fenalaştı. Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına çok sayıda İtfaiye ve Orman ekipleri müdahale ediyor. Havadan 1 helikopterinde müdahale ettiği yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mandıralara ulaşan yangın nedeniyle ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Bir kadın ise yangının evine doğru ilerlediğini görünce fenalaştı. 112 ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilen kadın göz yaşları içerisinde yangını izledi. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarla birlikte yangın ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan yangını denizden gören vatandaşlar tepelere çıkarak alevleri izledi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı