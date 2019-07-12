Bodrum’da korkutan yangın

-YANGIN HELİKOPTER MÜDAHALE

-FENALAŞAN KADIN

-ÇOBAN RÖP

-HAYVANLARIN KAÇIŞI

-HAYVANLARI BAŞKA YERE TAŞIYAN ÇOBAN



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’a bağlı Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın mandıraları vurdu. Küçük baş ve büyük baş hayvanlar ahırlardan çıkarıldı. Evi yanan bir kadın ise fenalaştı. Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına çok sayıda İtfaiye ve Orman ekipleri müdahale ediyor. Havadan 1 helikopterinde müdahale ettiği yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mandıralara ulaşan yangın nedeniyle ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Bir kadın ise yangının evine doğru ilerlediğini görünce fenalaştı. 112 ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilen kadın göz yaşları içerisinde yangını izledi. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarla birlikte yangın ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan yangını denizden gören vatandaşlar tepelere çıkarak alevleri izledi.

