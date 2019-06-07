Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza anı

Hastane Bild Kamera Trol 

-Kaza yerinden detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri kameraya yansıdı. Gece meydana gelen kazada Bitez kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın süratli olduğu görülüyor. Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı