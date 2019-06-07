Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

-Kaza yerinden detaylar

-Sağlık ekiplerinden detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri kameraya yansıdı. Gece meydana gelen kazada Bitez kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın süratli olduğu görülüyor. Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

