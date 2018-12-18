Bodrum’da kırmızı alarm...Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı turizmin göz bebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi Haberi

-ekiplerin botları alması

-ekiplere dağıtılan yardım malzemeleri

-otopark ve iş yerlerinin önündeki kum torbaları

-açıklama



( MUĞLA ) MUĞLA



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı turizmin gözbebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi. Bodrum Belediye ekipleri başta olmak üzere, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri teyakkuzda beklemeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya sağanak yağmur, fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarılarda en çok yağış alacak bölge olarak ise turizmin can damarı olan Bodrum gösterildi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda sabah 08:00 ile 20:00 arasından gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği metrekareye 50 ila 75 kilogram yağış düşeceği bildirildi.

Sağanak yağmurun ardından ise gece saat 23.00’da ise saatteki hız 75 km olacağı ve ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği de meteoroloji genel müdürlüğü tarafından bildirildi.

Bodrum teyakkuzda Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Bodrum belediyesi 15 dakikada bir ilçede anoslar yaparak vatandaşları uyardı. Dere yataklarında ve su taşkını olacak bölgelerde tedbirler alındı. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından tüm kurum ve kuruluşlar uyarılarak tedbirlerinin alınması istendi. Polis ve jandarma ekipleri ise devriyeleri arttırarak su taşkınları olacak bölgelerde beklemeye başladı.

AKUT ekipleri hazırlıklarını tamamladı AKUT 10 kişilik gönüllüsü ile birlikte Bodrum AKUT merkezinde toplanarak yağışın geleceği bölgelerde tedbir almak için 3 er kişilik ekiplere bölündü. Zodyak botlarını depolarından çıkaran AKUT ekipleri sağanak yağmurun gelme ihtimaline karşı merkezde hazır bir şekilde beklemeye başladı.

İtfaiye ekipleri de tüm kadrosuyla Bodrum İtfaiye amirliğinde beklemelerini sürdürüyor. Bodrum AKUT lideri Sadettin Uslu Su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek “Belediyenin ekipleri şuan sahada onlarla irtibat halindeyiz. Zabıta ve Emniyet ile şuanda irtibat halindeyiz. Şuana kadar gelen her hangi bir olumsuzluk yok ama en büyük korkumuz şuanda yağmurla beraber toprağın doygunlaşmasından kaynaklı olarak heyelanların olması, istinat duvarlarının yıkılması. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz çünkü vatandaşımız ne kadar hassasiyet gösterirse bu afeti o kadar kolay atlatırız” dedi.

Dükkanlar kum torbalarıyla kapatıldı Sağanak yağışın olacağını duyan Bodrum esnafı ise işletmelerinin önlerine kum torbaları yığarak önlem almaya çalıştı. Birçok işyeri ve otopark oluşabilecek sel baskınlarına önlem olması için kum torbalarından barikat kurdu.

