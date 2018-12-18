Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da kırmızı alarm...Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı turizmin göz bebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi

Bodrum’da kırmızı alarm...Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı turizmin göz bebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi

AKUT ekiplerinin toplantısı

Sel Baskınları Sağanak Yağmur Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü Su Taşkını 

-ekiplerin botları alması
-ekiplere dağıtılan yardım malzemeleri
-otopark ve iş yerlerinin önündeki kum torbaları
-açıklama

( MUĞLA ) MUĞLA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı turizmin gözbebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi. Bodrum Belediye ekipleri başta olmak üzere, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri teyakkuzda beklemeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya sağanak yağmur, fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarılarda en çok yağış alacak bölge olarak ise turizmin can damarı olan Bodrum gösterildi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda sabah 08:00 ile 20:00 arasından gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği metrekareye 50 ila 75 kilogram yağış düşeceği bildirildi.
Sağanak yağmurun ardından ise gece saat 23.00’da ise saatteki hız 75 km olacağı ve ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği de meteoroloji genel müdürlüğü tarafından bildirildi.
Bodrum teyakkuzda Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Bodrum belediyesi 15 dakikada bir ilçede anoslar yaparak vatandaşları uyardı. Dere yataklarında ve su taşkını olacak bölgelerde tedbirler alındı. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından tüm kurum ve kuruluşlar uyarılarak tedbirlerinin alınması istendi. Polis ve jandarma ekipleri ise devriyeleri arttırarak su taşkınları olacak bölgelerde beklemeye başladı.
AKUT ekipleri hazırlıklarını tamamladı AKUT 10 kişilik gönüllüsü ile birlikte Bodrum AKUT merkezinde toplanarak yağışın geleceği bölgelerde tedbir almak için 3 er kişilik ekiplere bölündü. Zodyak botlarını depolarından çıkaran AKUT ekipleri sağanak yağmurun gelme ihtimaline karşı merkezde hazır bir şekilde beklemeye başladı.
İtfaiye ekipleri de tüm kadrosuyla Bodrum İtfaiye amirliğinde beklemelerini sürdürüyor. Bodrum AKUT lideri Sadettin Uslu Su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek “Belediyenin ekipleri şuan sahada onlarla irtibat halindeyiz. Zabıta ve Emniyet ile şuanda irtibat halindeyiz. Şuana kadar gelen her hangi bir olumsuzluk yok ama en büyük korkumuz şuanda yağmurla beraber toprağın doygunlaşmasından kaynaklı olarak heyelanların olması, istinat duvarlarının yıkılması. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz çünkü vatandaşımız ne kadar hassasiyet gösterirse bu afeti o kadar kolay atlatırız” dedi.
Dükkanlar kum torbalarıyla kapatıldı Sağanak yağışın olacağını duyan Bodrum esnafı ise işletmelerinin önlerine kum torbaları yığarak önlem almaya çalıştı. Birçok işyeri ve otopark oluşabilecek sel baskınlarına önlem olması için kum torbalarından barikat kurdu.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı