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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da ki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlılardan şok ifade

Bodrum'da ki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlılardan şok ifade

Zanlıların gelişi

Akalan Silahlı Saldırı Şarkıcı Saldırı 

-Zanlıların emniyet çıkışı
-Emniyet genel

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayın zanlıları, Manisa’da yakalanarak Bodrum’a getirildi.
Zanlıların ilk ifadelerinde olayla ilgileri olmadıkları, Bodrum’a tatil için geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi’nde meydana gelen olayda Medusa isimli mekana giren Ali Ekber Sürensoy, 4 kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Bodrum’dan kaçan olayın zanlıları Manisa’da yakalandı. S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. akşam saatlerinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlıların ilk ifadelerinde “Biz Bodrum’a tatil için geldik, gece de o mekana eğlenmeye gitmiştik. Silahlı saldırıyı görünce olay yerinden kaçtık. Olayla alakamız yok.” dedikleri öğrenildi. Zanlılar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi.
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