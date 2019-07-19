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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

kaçak bina yıkımı

( MUĞLA )- Başkan Aras; “Hiç kimse benden ayrıcalık beklemesin” MUĞLA

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- Bodrum'da kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında, Yakaköy’deki 3 katlı iki binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Yakaköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Bodrum Belediyesi tarafından kaçak olarak yapıldığı tespit edilen iki binanın yıkım işlemine bugün sabah saatlerinde Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri tarafından başlandı. Bodrum Belediye Meclisi’nin 12 Nisan 2016 tarihinde aldığı yıkım kararına istinaden bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Yakaköy Mahallesi, Ormantepe Sokak No:15 ve 17 adreslerinde bulunan iki adet üçer katlı kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Söz konusu yıkım kararının, arazi sahibi Er Can Ünlü ile kaçak yapı sahibi arasında devam eden ve dava sürecinde, Bodrum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen tedbir kararı dolayısıyla uygulanamadığı bildirildi.
Bodrum Belediyesi’nin, 2.Asliye Mahkemesi’ne yazmış olduğu müzekkereye verilen cevabi yazısında, yıkım kararının infazını önleyecek bir tedbir kararı kalmadığının bildirilmesi üzerine yıkım takvimi oluşturularak konunun muhataplarına yazılı tebligatlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım işlemi öncesinde bina sahibi ile birlikte daireler tek tek gezilerek içeride bırakılan eşya ve malzemeler kayıt altına alındı. Aynı bahçe içerisinde bulunan binalar ve çevresinde son kontrollerin yapılmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve gelir gelmez başlattığı kaçak yapılarla mücadele seferberliği kapsamında, Bodrum Yarımadası'ndaki tüm kaçak ve hukuka aykırı uygulamalara müdahale edileceğini duyurmuştu. Başkan Aras, “Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Amacımız yıkmak değil, hukuka aykırı iş yaparak Bodrum’a ve çevresine zarar veren uygulamaların önüne geçerek caydırıcı olmak. Bodrum’u tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç kimse bizden ayrıcalık, iltimas beklemesin. Belli bir program dahilinde, hakkında yıkım kararı çıkan yapılar öncelikli olmak üzere tüm kaçak yapılara müdahale edilecek.” dedi.

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