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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Göçmenlerin Emniyetten çıkarılışları

Kaçak Göçmen İstanköy Kaçak Akalan Göçmen Operasyonu 

-Çıkanlardan genel,detay
-Kadınların ellerindeki çocuklar
-Otobüse bindirilişleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adasına yasadışı yollarla kaçma hazırlığında bulunan 100 göçmen kaldıkları apartlardan toplanarak kayıtlı oldukları illere gönderildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğunda olduğu düzensiz göçmen yakalandı. Özellikle Gümbet Mahallesindeki apartlara yapılan baskınlarda, farklı illerinden Geçici Koruma Kimlik Belgesi alan ancak Yol İzin Belgesi olmayan toplam 100 Suriye uyruklu düzensiz göçmen Emniyet Müdürlüğündeki gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kendi talepleri doğrultusunda kayıt oldukları illere gönderildiler. (EA-
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