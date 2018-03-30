Bodrum’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde Jandarma sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalı ve sattıkları belirlenen adreslere 90 jandarma ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınarak ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. Edinilen bilgiye göre, adresleri temin edilen evlerde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı duyumu alınması üzerine belirlenen adreslere Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı 90 ekip ile operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2.658 gram kubar esrar, 20 gr toz esrar, 160 gram kenevir tohumu, 32 gram kristal metamfetamin, 36 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 3 hassas terazi ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 38 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, 13 şüpheli ifadelerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi. (BT)

