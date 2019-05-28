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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da iş yerinde yangın - MUĞLA

Bodrum'da iş yerinde yangın - MUĞLA

- Bodrum'da iş yerinde yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBodrum'da iş yerinde yangın - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Yangın anı cep telefonu kamerasınca görüntülendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Bodrum - Gündoğan karayolu Göltürkbükü kavşağında bulunan iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı.İhbar üzerine harekete geçen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, iş yerinin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti. Ormana sıçrama tehlikesi de oluşturan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.Soğutma çalışmasının yapıldığı işletmede büyük çapta hasar oluştu.Öte yandan yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kamera Harekete Geç Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

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