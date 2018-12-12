Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da insan kaçakçılarına operasyon:1’i uzman çavuş, 9 gözaltı

Bodrum’da insan kaçakçılarına operasyon:1’i uzman çavuş, 9 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen 9 organizatör şüphelisi

( MUĞLA ) MUĞLA

Kaçak Göçmen Termal Kamera Uzman Çavuş Sahil Güvenlik İnsan Kaçakçıları 


- Bodrum’dan kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 112 kaçak göçmenin yakalanması olayıyla ilgili organizatör oldukları değerlendirilen 9 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişinin Uzman çavuş olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kaçakları termal kameralar tarafından tespit eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni “Eşref” isimli teknede yakalamıştı. İşlemleri tamamlanan Kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti. Mültecilerden alınan ifadeler doğrultusunda Gümüşlük ve Turgutreis mahallerinde operasyon başlatan Jandarma ekipleri 1'i Filistin uyruklu 9 organizatör şüphelisini gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden birinin Gümüşlük Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş E.Y. olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W., S.T., M.N.C.,E.Y. isimli şüpheliler Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı