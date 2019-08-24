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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da imara aykırılıklar olan rezidans ve villa inşaatında yıkım - MUĞLA

Bodrum'da imara aykırılıklar olan rezidans ve villa inşaatında yıkım - MUĞLA

- İşçilerin yıkım çalışmasından görüntülerBodrum'da imara aykırılıklar olan rezidans ve villa inşaatında yıkım - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu rezidans ve villa inşaatının asansör kulesi ve geçiş koridorunda yıkım işlemi başlatıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatı projesinin bazı bölümlerinde yıkım işlemi başlatıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etti.Rezidans ve villa kısmının büyük bir bölümü tamamlanan projenin kıyı kısmına bakan alanda yer alan 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridoruyla ilgili Bodrum Belediyesi görevlilerinin zabıt tuttuğu belirtilen yapıda, "Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet" nedeniyle Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekipleri tarafından yıkım işlemi başlatıldı.İş makinelerinin ulaşımının sağlanamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, asansöre işçilerce iskele kurularak beton bloklar kesilerek gerçekleştiriliyor. Yıkım sırasında jandarma ve zabıta ekipleri de bölgede tedbir amacıyla bekletiliyor.Yıkımın birkaç gün sürmesi planlanıyor.

Jandarma Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı Zabıta Muhalefet 

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