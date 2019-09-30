Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama - MUĞLA Haberi

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama - MUĞLA Haberi

- Patlamanın yaşandığı alandan görüntü - Belediye ekiplerinin çalışması - Su basan evlerden görüntü - Su basan otelden görüntü, zarar gören alanlardan görüntüler - Mağdur olan vatandaşlarla röportajlar - Çukura düşen otomobilden görselBodrum'da içme suyu isale hattında patlama - Patlama sonucu bir otomobil yolda oluşan çukura düşerken bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı - Otelde konaklayan ve mağdur olan bazı müşteriler ise başka otellere yerleştirildiMUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattındaki patlama sonucu bir otomobil oluşan çukura düştü, bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı.Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından yoldan geçen bir otomobil, oluşan çukura düşerken sürücüsü araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Tazyikli su nedeniyle, civardaki bir otel, misafirhane ve çok sayıda ev de su altında kaldı. İsale hattındaki patlamada, oteldeki bir ağaç söküldü, istinat duvarı çöktü, mutfak kısmında da hasar oluştu.Olay sırasında evlerinde bulunan bazı vatandaşlar panik yaşarken otelde konaklayan ve odalarını su basan tatilciler de tahliye edilerek başka otellere yerleştirildi. - "Olaydan sonra 15 odayı boşalttık"Su basan otelin operasyon müdürü Halil İbrahim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle otelin bazı bölümlerinde su baskınları yaşandığını söyledi.

Otelin havuzunun da balçıkla dolduğunu ifade eden Özcan, "Aşırı derecede sel durumu yaşadık. Olaydan sonra 15 odayı boşalttık. Gerekli önlemleri aldık ama otel olarak bu durumdan olumsuz etkilendik. Çok üzücü bir olaydı, inşallah bir daha yaşanmaz. Mağdur olan misafirlerimizden bazılarını başka otelimize yönlendirdik." dedi.
- "Yatak odasına kadar su girdi"Evi su altında kalan Seda Akbulut ise patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiğini ifade etti.
Yatak odasına kadar su bastığını belirten Akbulut, "Patlama sesini duyduk. Dışarıya çıkmak istedik ama kapıyı açamadık. Daha sonra kapının altından sular girmeye başladı.
Yatak odasına kadar su girdi. Eşimi de elektrik çarptı ancak çok şükür bir sıkıntı yaşamadı. Çukura bir aracın girdiğini gördük." diye konuştu.
Öte yandan olayın ardından belediye ekipleri de bölgede onarım çalışması başlattı.

İstinat Duvarı Onarım Çalışması İçme Suyu Allah Elektrik Çarptı 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı