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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da içme suyu hattında patlama - MUĞLA

Bodrum'da içme suyu hattında patlama - MUĞLA

- Bodrum'da içme suyu hattında patlama - Patlayan borudan suların fışkırmasıBodrum'da içme suyu hattında patlama - Patlayan isale hattındaki tazyikli su, metrelerce yükseldiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.Yokuşbaşı Mahallesi'nde içme suyu isale hattı patladı, fışkıran tazyikli su metrelerce yükseldi.Vanayı kapatan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.Suyun fışkırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İlçede 25 ve 26 Kasım'da Torba Mahallesi'nde iki ayrı noktadaki su hattında patlama meydana gelmişti.

Kamera İçme Suyu Cep Telefonu 

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