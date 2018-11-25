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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da içme suyu hattında patlama - MUĞLA

Bodrum'da içme suyu hattında patlama - MUĞLA

- Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlamanın ardından tazyikli suyun görüntüsü - Kuru dere yatağına akan sudan görüntüler - Belediye görevlilerinin çalışmalarıBodrum'da içme suyu hattında patlama - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, patlayan içme suyu isale hattındaki tazyikli su, metrelerce yükseldiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.İlçeye bağlı Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Hattan çıkan tazyikli su yaklaşık 25 metre yükseldi.Su, Bodrum - Torba kara yolu paralelindeki, bir tarafı ormanlık olan kuru dere yatağına döküldü. Belediye ekibinin hatta gelen suyu kapatmasından bir süre sonra, suyun akışı durdu. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. - Olay anı cep telefonu kamerasındaBölgedeki enerji nakil hattının beton direğinin yanından suların fışkırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntüleri kaydeden kişinin, o anlarda "Çok büyük patlak. İnanılmaz bir patlak." ifadelerini kullandığı görüldü.

Kamera Ormanlı İçme Suyu Cep Telefonu Dere Yatağı 

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