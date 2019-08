Bodrum’da hükümlüler ile belediye görevlileri 4 saatte 2 ton çöp topladı

-DRON GÖRÜNTÜSÜ(ADA BOĞAZI)

- Bodrum'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile Belediye personelinin ortak gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilogram atık malzeme toplandı. Temizlik çalışmasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolü kapsamında Ortakent’teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum mevkiinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önce Adaboğazı ve Değirmenler mevkiini temizleyen hükümlüler, bu kez Ortakent’te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilogram atık malzeme toplandı. Toplanan atık malzemenin çoğu ise gelişi güzel atılan cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştu. Ekip, temizlik işlemini tamamladıktan sonra, alana, üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Bölgeye gelerek personelden bilgi alan ve temizlik faaliyetine destek veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri yerinde inceledi. Yaz sezonunda artan nüfusla birlikte doğadaki atık malzemelerin miktarının da arttığını hatırlatan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi’nin temizlik faaliyetlerini yoğun ve etkili bir şekilde sürdürmenin yanı sıra vatandaşların bu konudaki farkındalığını artıran çalışmalara da önem verdiklerini söyledi.



Belediyenin asli görevlerinden birinin katı atık yönetimi, çöplerin ve atıkların zamanında toplanması ve çevreye saygılı bir belediyecilik anlayışı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, bunun yanı sıra halka da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Aras, şunları kaydetti: "Temizlik İşleri ekiplerimiz, rutin temizliğin yanı sıra spesifik alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile birlikte denetimli serbestlikten faydalanan hükümlerimiz de bu çalışmalara katılıyor. Onlarla birlikte Bodrum'un çeşitli yerlerinde özelikle farkındalığı da arttıracak etkinlikler yapıyoruz. Ancak ne yazık ki Bodrum’da çevre o kadar fütursuzca kirletiliyor ki vatandaşlarımız neredeyse arkalarında travma bırakıp gidiyorlar Bu çok acı bir durum. Biz temizlemekten hiç erinmiyoruz ama vatandaşlarımızın da bu konuda bilinç düzeyini artırmak durumundayız. "ülkesini seven, vatanını seven, bu toprakları seven herkesin görevi" Temizlik çalışması gerçekleştiren personel ve hükümlülerin 40 dereceye ulaşan sıcakta ve zor şartlarda çalıştığına dikkat çeken Başkan Aras, “Biz yaptığımız işten hiçbir zaman bıkmayacağız, yapacağız, sabırla temizleyeceğiz ve hep umutla bekleyeceğiz. Tek isteğimiz, vatandaşlarımız gelişi güzel çöp atmasın, bize yardımcı olsun. Biz zaten diğer türlüsünü üstümüze düşen görevi yapacağız ama bu sadece Bodrum'daki temizlik personelinin belediyenin görevi değil, ülkesini seven, vatanını seven, bu toprakları seven herkesin görevi." diye konuştu.

çöplerinizi yanınıza alın Özellikle cam şişelerin ormanlık alanlarda ve makiliklerde yangına da yol açtığını ve bu yönüyle de doğayı tehdit ettiğini vurgulayan Aras, vatandaşların çöplerini doğaya bırakmak yerine toplayıp yanlarına alarak, en yakın çöp konteynırına bırakmalarını istedi. "çocuklarımız ve gençlerimiz daha duyarlı" Çocuklar ve gençlerin çöp atma konusunda daha duyarlı olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çevreye duyarlı gençlerin ve çocukların başlattığı temizlik hareketlerini taktirle ve umutla izlediğini söyledi.



Aras, Gündoğan’da çocukların "Sigaranı kumsalda söndürme" etkinliği yaptığını hatırlatarak “Genç nesiller, çocuklarımız, bizim geleceğimiz bunun farkında. Bizim onlara yol göstermemiz gerekirken onlar bize yol gösteriyor.” İfadelerini kullandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan temizlik çalışmaları yarın ( Salı) Gümbet Sahilinde, Çarşamba günü Yalıkavak Küdür Mevkiinde, Perşembe günü ise Gölköy Akdeniz Gölü çevresinde devam edecek. (EA-