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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da hortum şoku

Bodrum’da hortum şoku

HORTUMDAN GÖRÜNTÜ

( MUĞLA )-Denize açılan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu MUĞLA

Efes Balık Tutma Balık Tutmak 


- Bodrum’da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Deniz açıklarında oluşan hortumu gören balıkçılar o anları saniye saniye görüntüledi. Gümüşlük mahallesinden Simay - 1 isimli teknesiyle balık tutmak için açılan Mustafa Yurdan ve arkadaşları bir anda uzak bir nokta da hortum gördü. Akyarlar açıklarına denk gelen hortumu gören Yurdan ve arkadaşları o anları saniye saniye kaydetti.
Bir anda karşılarında hortum gördüklerini belirten Yurdan; “Sabah balık tutmak için Gümüşlük sahilinden denize açıldık. Kadıkalesi açıklarına geldiğimizde uzakta bir hortum gördük. Akyarlar ya da Ortakent açıklarına denk gelen hortumu izledik. Yaklaşık 5 dakika boyunca görülen hortum daha sonra dağılınca rahat bir nefes aldık” dedi.

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