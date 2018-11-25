Bodrum’da hortum şoku



- Bodrum’da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Deniz açıklarında oluşan hortumu gören balıkçılar o anları saniye saniye görüntüledi. Gümüşlük mahallesinden Simay - 1 isimli teknesiyle balık tutmak için açılan Mustafa Yurdan ve arkadaşları bir anda uzak bir nokta da hortum gördü. Akyarlar açıklarına denk gelen hortumu gören Yurdan ve arkadaşları o anları saniye saniye kaydetti.

Bir anda karşılarında hortum gördüklerini belirten Yurdan; “Sabah balık tutmak için Gümüşlük sahilinden denize açıldık. Kadıkalesi açıklarına geldiğimizde uzakta bir hortum gördük. Akyarlar ya da Ortakent açıklarına denk gelen hortumu izledik. Yaklaşık 5 dakika boyunca görülen hortum daha sonra dağılınca rahat bir nefes aldık” dedi.



