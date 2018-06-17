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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da hortum paniği

Bodrum'da hortum paniği

Cep telefonuyla çekilmiş hortum anları

( MUĞLA ) MUĞLA

Cep Telefonu 


- Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde çıkan hortum, paniğe neden oldu. Sabahın erken saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Club Med civarında denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, daha sonra dağıldı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Club Med çalışanı Hasan Altıntaş, “Sabah saat 06.30-07.00 civarında işletmenin restoranında kahvaltı servisi hazırlıkları yaptığım sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetmeye başladım. İşletmenin plajına doğru geliyordu. Hortum, 5 dakika falan sürdü. Şansımız var ki koyu dönünce bozuldu” dedi.

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