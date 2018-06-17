Bodrum'da hortum paniği



- Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’nde çıkan hortum, paniğe neden oldu. Sabahın erken saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Club Med civarında denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, daha sonra dağıldı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Club Med çalışanı Hasan Altıntaş, “Sabah saat 06.30-07.00 civarında işletmenin restoranında kahvaltı servisi hazırlıkları yaptığım sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetmeye başladım. İşletmenin plajına doğru geliyordu. Hortum, 5 dakika falan sürdü. Şansımız var ki koyu dönünce bozuldu” dedi.



