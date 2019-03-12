Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı

cep telefonuyla çekilen domuzlar

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

Bebek Gezin Cep Telefonu Kışla 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gündüz vakti sokaklarda gezen domuzlar hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Bodrum'un Konacık Mahallesinde domuz sürüsü gündüz vakti sokağa indi. Alışveriş merkezinin etrafında gezinen domuzlar, çöp kutularında yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan sokak sokak gezen domuz sürüsü, Mustafa Osan adlı vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Domuzların kimseye aldırmadan sitelerin içine girmesi ve sokaklarda gezmesi ise vatandaşları şok etti. Yaklaşık 1 saat boyunca mahalle aralarında gezen ve Osan tarafından otomobille takip edilen domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. Kent merkezine inen domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Osan, "Evden çıkıp arabamla çöp atmaya gidiyordum. Birden önüme domuz sürüsü çıktı. Arabada bebekte olduğu için aşağıya inemedim. Aracın önünde ilerleyeme başladılar. Korna çala çala onları şehrin dışına kadar kovaladım. Sokak ortasında çok yavaş bir şekilde hareket ediyorlardı" dedi.
(RT-MB-
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı