Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gündüz vakti sokaklarda gezen domuzlar hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Bodrum'un Konacık Mahallesinde domuz sürüsü gündüz vakti sokağa indi. Alışveriş merkezinin etrafında gezinen domuzlar, çöp kutularında yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan sokak sokak gezen domuz sürüsü, Mustafa Osan adlı vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Domuzların kimseye aldırmadan sitelerin içine girmesi ve sokaklarda gezmesi ise vatandaşları şok etti. Yaklaşık 1 saat boyunca mahalle aralarında gezen ve Osan tarafından otomobille takip edilen domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. Kent merkezine inen domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Osan, "Evden çıkıp arabamla çöp atmaya gidiyordum. Birden önüme domuz sürüsü çıktı. Arabada bebekte olduğu için aşağıya inemedim. Aracın önünde ilerleyeme başladılar. Korna çala çala onları şehrin dışına kadar kovaladım. Sokak ortasında çok yavaş bir şekilde hareket ediyorlardı" dedi.

(RT-MB-

