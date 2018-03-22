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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da fırtına hayatını olumsuz etkiledi - MUĞLA

Bodrum'da fırtına hayatını olumsuz etkiledi - MUĞLA

- Bodrum'da fırtına hayatını olumsuz etkiledi - Olay yerinden görüntüler - Çatının kopan demir parçalarından görüntü - Hasar gören araçlardan görüntü - Mahalle sakinlerinden İsmet Terdi ile röportaj - Sahilden dalga görüntüleri - Kopan ağaç parçalarından görüntü - Detay ve genel görüntülerBodrum'da fırtına hayatını olumsuz etkilediMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle, ağaçların dalları kırıldı, bazı evlerin çatılarından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.İlçede, sabahtan itibaren keşişleme ve kıbleden esen rüzgarın saatteki hızı 75 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, kıyıdaki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.Fırtına sonucu kent merkezindeki bazı evlerin çatılarından kopan parçalar çevreye savruldu, parçaların üzerine düştüğü iki araç hasar gördü.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri, otomobillerde inceleme yaptı.Mahalle sakinlerinden İsmet Terdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede fırtınanın etkili olduğunu, rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatılarının uçtuğunu ifade ederek, "Araçlarda hasar oluşmuş. Bu olay iyi ki gündüz olmadı. Daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, belediyeye bağlı temizlik işçileri ekipleri çatılardan koparak çevreye savrulan parçaları topladı.

Polis Muhabir Zabıta Deniz Ulaşımı 

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