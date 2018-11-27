Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da ev yangını - MUĞLA

Bodrum'da ev yangını - MUĞLA

- Ekiplerin eve müdahalesinden görüntüler - Maddi hasarın oluştuğu evin içinden fotoğraflarBodrum'da ev yangını - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Konacık Mahallesi, Kamuran Erdun Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışması sırasında 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi.Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Ev Yangını Bild Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı