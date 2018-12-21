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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da ev yangını

Bodrum'da ev yangını

Yanan ev genel detay

Ev Yangını Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesinde bulunan 2 katlı ev cayır cayır yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 Haziran Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Alevler bir anda evi ve evin ahşap balkonunu sardı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, cayır cayır yanan eve müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangının bilançosu söndürme işleminin ardından ortaya çıktı. 2 katlı evin üst katında neredeyse kullanılacak eşya kalmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı. (TA-MB-Y)
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