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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da etkili sağanak (2) - MUĞLA İzle

Bodrum'da etkili sağanak (2) - MUĞLA İzle

- Şiddetli yağış sebebiyle yollarda oluşan su baskınları - Su birikintisinin oluştuğu yolda arızalanan toplu taşıma araçları ile otomobiller - Dükkanını su basan esnafın konuşması - Rögardan akan su - Denize akan yağmur sularıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak nedeniyle, ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde rögarın tıkanması nedeniyle, kara yolu kapandı.Su birikintisinin oluştuğu yolda bazı toplu taşıma araçları ile otomobiller arızalandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, arızalanan araçları kaldırarak yolu trafiğe açtı.Çarşı Mahallesi'ndeki Dere Sokak'ta da bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.İşletmeci Süleyman Çanakçı, kuvvetli yağmur suyu nedeniyle dükkanına bir süre giremediğini belirterek, "Yol, dereye dönüştüğü için karşıya geçemedim. İşletmemin içerisini su bastı. Her yağmurda bu olayı yaşıyoruz. Bir sürü masraf çıkıyor." diye konuştu.
Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü.İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Polis Toplu Taşıma Su Baskını Polis Ekipleri Yağmur Suyu 

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