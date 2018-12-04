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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum’da engeller sevgiyle aşıldı Haberi

Bodrum’da engeller sevgiyle aşıldı Haberi

Başkan Kocadon'un engellilerle bir araya gelmesi

Öğretmenler Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Engelli Vatandaş Öğrenciler 

-Engellilerle hasbıhal etmesi
-Başkan Kocadon konuşma
-Engelliler ve ailelerinin doyasıya eğlenmesi
-Başkanı'ın da engellilerin sevincine ortak olması
-Herkesin piste çıkıp oynaması
-genel ve detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel olarak hazırlanan etkinlik, Bodrum’un Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel’de gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, belediye meclis üyeleri ile ilçe genelinde yaşayan aralarında öğrencilerin de yer aldığı engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Başkan Kocadon, bu anlamlı günde her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli dostlarıyla bir arada olmak büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bugün gerçekten engel tanımayan ailelerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Çünkü ben hepiniz biliyorsunuz ki yerel yönetimlerde 20. yılıma giriyorum. Bugün bu salona baktığımızda, inananların ve mücadele edenlerin ne kadar güzel ortamlar oluşturduğu ve sevginin engel tanımadığını bir defa daha hep beraber görüyoruz. Onun için tüm engel tanımayanlara sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnanarak mücadele ettik hep. 5 kişi temel attık, 10 kişi açılış yaptık ama hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. 1999 yılından itibaren hep sizlerle beraberim. Kısacası ben de çocuklarımızla beraber büyüdüm. O büyümenin mutluluğunu şimdi siz güzel ailelerle birlikte yaşamaktan son derece keyif alıyorum. Bakıyorum o güzel evlatlarımız, Bodrumspor’un maçlarına gidiyorlar, bakıyorum dolmuşlarda tek başlarına seyahat ediyorlar, bakıyorum seramik sanatlarında üretim yapıyorlar ve bakıyorum ki -çok enteresan- bazı kafelerde yardımcı oluyorlar ve işin üretimine de katkı sağlıyorlar. İşte biz yöneticilerin yapması gereken budur arkadaşlar. Bizim için önemli olan, bu arkadaşlarımıza, bu yavrularımıza bu imkanları sağlamaktır. Hatta öyle imkanlar sağlıyoruz ki, belli bir yaş grubundan sonra da onlar için atölyeler açtık ve orada da üretmeye devam ediyorlar. Onun için ben bu imkanları sağlayan başta bu güzel ailelere sonra Bodrum Belediyesi çalışanlarına, Halk Eğitimimize, Milli Eğitimimize ve Bodrum Kaymakamıma bir defa daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bize bugünleri yaşatan bu güzel evlatlarımıza ve ailelerine bir defa daha teşekkür ediyorum. Sevgi engel tanımıyor arkadaşlar. Onun için sevginizi gönlünüzden hiçbir zaman eksik etmemeniz dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyor. Umarım ki benden sonra gelecek olan Bodrum yarımadasının yöneticileri, bu güzel evlatlarımıza benim kadar sahip çıkar ve onları topluma kazandırırlar dileğiyle bir defa daha ailelere ve öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde çok güzel şeylere imza attık. İnanıyorum ki bundan sonra da imza atmaya devam edeceğiz. Beni sizler var ettiniz. Sizlerle olmaktan son derece mutluyum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler” dedi.
Konuşmasının ardından Başkan Kocadon, engelli dostlarıyla birlikte Bodrum’un yerel sanatçısı Aykoç ve grubunun çalıp söylediği keyifli şarkılarda dans ederek eğlendi. Küçük büyük her yaştan engelli vatandaşın sevgi seline kapılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı. Gecede Yahşi özel eğitim uygulama merkezi öğrencilerinin Mehmet Kocadon için hazırlamış olduğu video ise büyük beğeni topladı. Ayrıca Özel Olimpiyatlar Türkiye müsabakalarına katılım gösteren B.B.Bodrumspor’un özel sporcularına, Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı tarafından gönderilen teşekkür belgesi, Bodrumspor'un özel sporcular basketbol antrenörlüğünü yapan Ayten Özhan tarafından Mehmet Kocadon’a takdim edildi. (MB-Y)
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