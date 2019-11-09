Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı (2) - MUĞLA
- Arama çalışması - Sahil Güvenlik ekipleri - Kurtarılanlar Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı - Bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.
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