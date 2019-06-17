Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü (5) Haberi
- Sahil Güvenlik ekiplerinden görüntü - Ekiplerin bölgede arama çalışması - Cenazelerin kıyıya getirilmesi - Cenazelerin araçlara taşınması - Kurtarılanlardan görüntüler - DetaylarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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