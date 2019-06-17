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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (4) - MUĞLA

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (4) - MUĞLA

- Bodrum'da sahilden görüntüler - Ekiplerin denizde arama çalışmasından görüntüler - Bölgeden detaylarBodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 kişi kurtarıldı - 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyorMUĞLA (AA) - Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Helikopter 

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