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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da drone'lu trafik denetimi - MUĞLA

Bodrum'da drone'lu trafik denetimi - MUĞLA

- Denetimlerden görüntü - Drone ile yapılan uygulama - Ekiplerin araçları durdurması - DetaylarBodrum'da drone'lu trafik denetimi - Ortakent - Bodrum karayolunda, trafik ekiplerince drone ile denetim gerçekleştirildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, Ortakent - Bodrum kara yolu Atatürk Caddesi istikametinde, drone ile uygulama gerçekleştirildi.
Kırmızı ışık ihlali yapan veya trafikte kask takmadan seyreden motosiklet sürücüleri, trafik ışıklarının üst kısmında havada bekletilen drone ile tespit edildi. Drone uygulama noktasına yakın bir bölgede bekleyen trafik timlerince durdurulan sürücülere, çeşitli maddelerden ceza kesildi.Öte yandan yaklaşık iki saat süren uygulamada çok sayıda sürücünün, kurallara uygun şekilde trafikte seyrettiği de dikkati çekti.

Polis Işık İhlali Trafik Denetimi Polis Ekipleri 

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