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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da denizin rengi değişti - MUĞLA

Bodrum'da denizin rengi değişti - MUĞLA

- Bodrum'da denizin renginin değişmesi - Yağıştan önce Kumbahçe mevkisi ve liman bölgesinin detay görüntüleri - Bodrum Kalesi'nin görüntüsü - Yağmur yağarken görüntüler - Denize dökülen sel sularının görüntüleri - Yağıştan sonra Kumbahçe ve liman bölgesinin görüntüsüBodrum'da denizin rengi değiştiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle çamurlu sel suyunun aktığı denizin rengi değişti.Gözde turizm kenti Bodrum'da, sağanak sonucu oluşan çamurlu suyun denize döküldüğü Kumbahçe sahilinde ve limanda, suyun rengi kahverengiye döndü.Selde otomobillerin de sürüklendiği ilçede, bazı vatandaşlar sel sularının denize döküldüğü anları izledi.

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