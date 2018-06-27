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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da denize giren turistler şok oldu... Denizde ölü yunus balığıyla karşılaşan turistler neye uğradıklarını şaşırdı

Bodrum’da denize giren turistler şok oldu... Denizde ölü yunus balığıyla karşılaşan turistler neye uğradıklarını şaşırdı

Ölü yunus balığı genel,detay

( MUĞLA - HD) MUĞLA

Yunus Balığı Gesi 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren turistler ölü yunus balığıyla karşılaştı. Denizde neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığında ki yunus balığını güçlükle denizden çıkardı. Ortakent-Yahşi sahilinde denize giren turistler kıyıya 100 metre mesafede ölü bir yunus balığıyla karşılaştı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki yunus balığını kıyıya çıkardı. Ölü yunus balığının karın ve kuyruk bölgesinde derin kesikler olduğu görüldü.
Yunus balığını denizden çıkaran tatilciler balığın vücudunda kurşun izi olduğunu iddia etti. Yetkililer tarafından sahilde yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri Yunus balığını araca yükleyerek gömüleceği yere götürdü.
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