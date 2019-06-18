Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiası - MUĞLA Video
- Foseptik düzeneğinden görüntü - Foseptiğin denize boşaltılması - Detaylar Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir aparttan denize foseptik boşaltıldığı iddia edildi.Küçükbük Mahalle Muhtarı Ali Akbulut, bölgedeki bir apartın pompalı düzenek kurarak, foseptiğini dere aracılığıyla denize boşalttığı ihbarını alması üzerine, bahse konu aparta gitti.Cep telefonu kamerasıyla da tespit edilen olayda, apartın arka kısmına elektrikli bir pompa düzeneği kurularak, foseptiğin döşenen boru aracılığıyla denize boşaltıldığı belirlendi.Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan foseptiğin denize aktarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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