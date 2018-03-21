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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği - MUĞLA

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği - MUĞLA

- Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği - Belediye dalış ekibinin detay görüntüsü - Denizden çıkarılan atıklardan detaylar - Dalgıçlardan Eray Bartan'ın konuşması - Deniz dibi temizliğinin su altı görüntüleriBodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği - Dalgıçlar, denizden 331 kilogram atık çıkardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.Belediye dalış ekibince Peksimet Mahallesi'nin Kadıkalesi mevkisinde yaklaşık 2 saat süren çalışmada, denizden cam ve plastik şişe, teneke kutu, plastik boru, ayakkabı ve bazı tekstil ürünleri gibi birçok atık madde çıkarıldı. Belediye temizlik işçileri de dalgıçlar denizdeyken, kıyıyı temizledi.Çuvallarla bir teknede biriktirilen atıklar, karaya getirilerek ayrıştırıldı. Kıyıdan toplananlarla birlikte 331 kilogram atık, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderilmeden önce bir süre sergilendi. Etkinlik kapsamında ayrıca Mandal Adası'nda yıprandığı tespit edilen Türk Bayrağı da yenisi ile değiştirildi.Dalgıçlardan Eray Bartan AA muhabirine, deniz dibinden daha çok cam şişe ve teneke kutu atıkları çıkardıklarını belirtti.
Etkinliğin bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirdiklerini ve her hafta farklı yerlerde dalış yaptıklarını anlatan Bartan, çıkarılan atık miktarının giderek azaldığını da kaydetti.

Muhabir 

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