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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’da Demet Akalın konserine yoğun ilgi Haberi

Bodrum’da Demet Akalın konserine yoğun ilgi Haberi

konserden görüntü

Sosyal Medya Doğum Günü Eğlence Mekanı 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın'ın biletleri yok sattı. Akalın’ı izlemek isteyen sevenleri ise saatler öncesinden ünlü sanatçının çıkacağı mekanın önüne gelerek izdihama neden oldu. Yaz aylarında en yoğun çalışan sanatçılardan biri olan Demet Akalın, Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha'da sahne aldı. Ünlü sanatçı mekanın yer aldığı sokakta saatler öncesinden yaşanan izdihamı ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mekanı dolduran seyircisine 2 saate yakın süren sahne şovuyla unutulmaz bir gece yaşatan dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Akalın, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Pasha’yı dolduran hayranları nedeniyle eğlence mekanının kapıları saatler öncesinde kapandı. Adım atacak yer kalmayan Pasha’da, Akalın hayranları fotoğraf çektirmek için ise bir birlerini ezdi. Sevgi seli karşısında yarım saat daha fazla sahnede kalan Akalın doğum günü olanlara, balayında olanlara ve evlilik yıl dönümü olanlara ikramlarda bulundu.
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