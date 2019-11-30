Bodrum'da çocuklara içki satan işletmelere göz açtırılmayacak

-Ahmet Aras konuşması

-işletmecilerin önerileri



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Bodrum Belediyesi, canlı müzik ruhsatı verilecek işletme yerlerinin belirlenmesi ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için işletme sahipleri ile birlikte toplantı düzenledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras toplantıda işletmecileri dinledi, fikirlerini aldı. Çözüm önerileri sundu. Bodrum’un vazgeçilmez bir parçası olan eğlence sektöründe düzenlemelere gidileceğini belirtti.

Bar ve işletme sahiplerinin sorun ve çözüm önerilerinin dinlendiği toplantıda, kapalı alanda müzik yapma, işletmelere ses yalıtım şartı konması, kapanış saatlerinin belirlenmesi, eğlence alanı olarak belirlenen bölgelerde kapanış saatlerini gösteren panoların yerleştirilmesi gibi öneriler tartışıldı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlediği toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Çevre Koruma Kontrol Müdürü Engin Doğan ve çok sayıda işletme sahibi katıldı.

Toplantıda konuşan Borum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların çözümü için işletme sahipleri ile diyalog yolunu seçtiklerini ve tarafların onaylayacağı ortak bir çözüm için toplandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Malumunuz bir sezon geçirdik. Gürültü kirliliği konusunda mevzuatların gerektirdiği şekilde uygulamalar yaptık. Zaman zaman esnafımız ve vatandaşımızla karşı karşıya geldiğimiz oldu. Kapatma kararı aldığımız, ceza yazdığımız zamanlar oldu. Ancak bu soruna tatmin edici bir çözüm bulamadık. Şimdi burada hep birlikte gürültü problemi için bir çözüm arayalım istedik. Hep birlikte ortak bir yol bulacağız. İşletmelerimiz sınırların ne olduğu net olarak çizilmediği için, bilmeden yanlış yatırımlar yapıyorlar. Ancak bu kış bunu çözeceğiz, buna kararlıyız.. Özellikle bölge bölge, işletmecilerimizi dinleyelim ve sektörel planlamayla kim nerede neyi yapabilir bunu söyleyelim istedik. Artık hiç kimse gidip evlerin arasında, hassas bölgelerde dükkan kiralayıp orda müzik yapmaya kalkmasın. Bunu belli bölgelerde toplayalım ve insanlar rahat huzurlu yaşasın. Elbette Bodrum eğlence sektörü ile anılan bir yerdir. Bodrum’un eğlence özelliğini bitirmek doğru bir şey değildir. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Oteli, konaklamayı ve eğlenceyi destekleyeceğiz; ama doğru şartlarda ve doğru bir çerçevede sonunda kadar destekleyeceğiz. Bizim sadece esnafımıza karşı sorumluluğumuz yok, aynı zamanda 150 bin vatandaşımıza karşıda sorumluluğumuz var. Hastası olan var, sıkıntısı olan var. Bir bütün olarak değerlendirip düşünmek zorundayız. Bunu için Bodrum’da eğlence sektöründe planlamalar yapacağız ve bölgeler belirleyeceğiz. Bunu danışarak ve konuşarak yapacağız. Ortak çözüm yolunu bulacağız. Konuyu bir sonraki mecliste komisyona havale ederek çözüme kavuşturacağız.” Dedi. Canlı müzik izni verilecek mekânlarda aranacak koşullar konusunda katılımcılara sunum yapan Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Engin Doğan ise, iznin verilebilmesi için gerekli şartları şöyle bildirdi: “Öncelikle imar mevzuatına uygun yapı kullanım izin belgesinin olması ve asgari teknik koşullarının sağlanmış olması gerekiyor. Canlı müzik izni müracaatlarının takip aşamasında, yapı içi alanlarının tespitti ve mekânların gürültü seviyelerinin ölçümlerine ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığımız ölçümlerde ses yüksek çıkar ise, yani verilen raporla uyuşmuyorsa, size tedbir almanızı söylüyoruz. Bu tedbirler alındıktan sonra gelip yeniden kontrol yapıyoruz ve önlem alınmış ise ruhsat veriyoruz. Bizim en çok zorlandığımız konu, işletmeler genelde evrakını verdikten sonraki hafta belgesini almak istiyor. Bu mümkün değil. Çünkü bizim yerinde kontrol etmemiz ve bazı noktalarda ölçüm yapmamız gerekiyor. Sıkıntı gördüğümüz noktalarda bazen hoparlörlerin yerini değiştirtiyoruz; bazen ise vatını düşürtüyoruz. Bunun için yapılan değişikliklerin de mutlaka dosyaya işlenmesi gerekiyor. Ayrıca evraklarınızın da resmi kanallarla gönderilmesi de ayrı zaman gerektiriyor” Başkan Aras çocuklara içki satan işletmelere göz açtırmayacak Özellikle reşit olmayan çocuklara içki satan işletmelere göz açtırmayacağını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Birim amirlerime her işletmenin tek tek raporlandırılmasını söyledim. Çocuklara içki satanlar hakkında işlem başlatacağız, buraları denetleyeceğiz. Çocuklarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Kolluk güçleri ile birlikte çocuklara içki satan işletmeler hakkında işlem başlatacağız” dedi.

(EA-MB-Y)



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