Bodrum’da çıkan yangında 2 ev küle döndü

-ekiplerin müdahalesi



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 2 katlı 2 ev küle döndü. Olay sabah saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde bulunan bir binada çıkan yangın 2 katlı 2 binayı küle çevirdi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Tüm binayı saran alevler kısa sürede yan binaya da sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinler sokağa çıkarken Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 2 katlı 2 bina ise tamamen küle döndü.



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